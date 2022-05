Colisão entre carro e moto na N1 do Plano Piloto

Nessa segunda, ocorreu uma colisão entre um carro de passeio e uma moto na via N1, sentido Rodoviária do Plano Piloto

Na manhã dessa segunda, 02, ocorreu uma colisão entre um carro de passeio e uma moto na via N1, sentido Rodoviária do Plano Piloto, na altura do Ministério de Minas e Energia.

O condutor da moto, que não teve identidade revelada, foi transportado ao hospital, consciente, estável e orientado, para realizar uma checagem completa.

Sobre o motorista do carro não se tem informação.

O socorro foi realizado por policiais do quartel do Planalto. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e as duas faixas a direita foram interditadas para o socorro.

Veja o vídeo do momento do socorro:

Reprodução: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal