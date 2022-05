Autores de roubo a padaria são presos em Samambaia

Na noite desse domingo, 1, três homens foram presos em flagrante após roubarem uma panificadora no conjunto 4 da quadra 204 em Samambaia

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão receberam a informação de que os homens haviam entrado armados no estabelecimento, rendido os funcionários e clientes, e levado os celulares das vítimas e o dinheiro do caixa da panificadora.

Após analisar as imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar os criminosos e encontraram eles no conjunto 1 da quadra 225 de Samambaia Norte. Os homens foram abordados e com um deles estava o celular e o dinheiro que havia sido roubado.

Os militares revistam as casas, e em uma delas encontraram um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, um simulacro de pistola e uma porção de cocaína.

O trio foi apresentado na 26ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante. Dois dos homens já possuíam passagens por roubo.