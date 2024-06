Mulher fica ferida após incêndio em uma residência em Samambaia

Na noite ddo último domingo (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para um incêndio em uma residência na QR 111 Conjunto 5, Samambaia Sul, às 22h47.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia atingido dois cômodos de uma das três residências no lote. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo, conseguindo extingui-lo rapidamente e evitando a propagação para as demais habitações no terreno. Durante a operação, um botijão de gás foi removido da residência para evitar riscos adicionais.

Inicialmente, havia a informação de uma possível vítima no local, mas após buscas, nenhuma pessoa foi encontrada devido ao incêndio. Posteriormente, foi informado que uma pessoa havia sido levada ao hospital por conta própria, mas seu estado de saúde é desconhecido.

Uma mulher, de 40 anos, que estava no local, apresentava ferimentos não relacionados ao incêndio, com queixas de dores nas costas e escoriações nos braços. Ela foi transportada consciente e estável para o Hospital Regional do Gama