Programa Capacita Sol Nascente tem 60 vagas em cursos de qualificação profissional

O Capacita Sol Nascente, curso de qualificação profissional promovido pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), abre inscrições para o preenchimento de 60 novas vagas, em seu segundo ciclo. O programa visa capacitar pessoas a partir dos 16 anos em diversas áreas profissionais.

Os interessados podem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível no site da Sedet entre esta segunda (3) e a próxima quinta-feira (6). São oferecidos cursos de informática, cabeleireiro e alongamento de unhas. As capacitações profissionais serão realizadas na sede da programa, no Trecho 3, Chácara 81, Conjunto A, Lotes 21 a 26 – Sol Nascente. O início dos cursos está previsto para o dia 17 de junho.

Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas e atualizadas no site da Sedet, permitindo que os candidatos acompanhem de perto as informações necessárias para sua participação. Os cursos possuem carga horária de 160 horas e os candidatos matriculados podem escolher entre assistir as aulas no turno vespertino ou noturno.

Mais informações sobre o programa via telefone ou WhatsApp pelo número (61) 98279-0085.

Com informações da Agência Brasília