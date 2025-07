Mulher fica ferida após capotamento na L4 Sul

Na manhã deste domingo (6), por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um capotamento na L4 Sul, nas proximidades do Deck Sul, no sentido Sul/Norte da via. A ocorrência mobilizou quatro viaturas da corporação.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a condutora do veículo, uma mulher de 28 anos, já fora do automóvel, consciente, orientada e caminhando.

Ela se queixava de dores na cabeça, pescoço e costas, além de apresentar uma escoriação na perna direita. A vítima conduzia um GM Corsa prata, que ficou tombado sobre o canteiro próximo à ciclovia.

As equipes realizaram o destombamento e a estabilização do veículo, além do desligamento da bateria como medida preventiva contra incêndios.

Após avaliação médica e regulação com o SAMU, a mulher foi encaminhada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). O automóvel foi deixado sob os cuidados de um familiar, e não houve necessidade de apoio policial na ocorrência.