Churrasco cancelado: PMDF recupera grande quantidade de picanha furtada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente suspeito de participar do furto de mercadorias, avaliadas em cerca de R$4 mil reais, do Atacadão Dia a Dia do do Recanto das Emas, na tarde deste sábado. Uma grande quantidade de carnes nobres, incluindo picanha, está entre as mercadorias levadas pelo adolescente, que seriam utilizadas para um churrasco.

O adolescente foi apreendido no entorno do Distrito Federal, ele teria fugido a pé, mas deixou para trás o veículo usado na tentativa de fuga, um Fiat Pálio com a chave na ignição, e os produtos furtados dentro do veículo. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) segue com as investigações para encontrar o imputável que também participou do furto. De acordo com o delegado chefe da 27ª DP, Fernando Fernandes, o suspeito foragido pode ser parente do menor apreendido.

Segundo o responsável pelo setor de prevenção e perdas do estabelecimento, o funcionário percebeu uma movimentação suspeita de um rapaz saindo pela entrada do supermercado. Ele estava empurrando um carrinho com diversas mercadorias, atitude proibida pelas normas da loja. Desconfiado, o funcionário observou o suspeito seguir até o carro estacionado, onde começou a guardar os produtos no porta-malas. Ao notar que estava sendo observado, o autor abandonou tudo e fugiu a pé em direção à quadra 205.

Foto: PMDF

Imagens do circuito de segurança interna do supermercado registraram o suspeito colocando os produtos no carrinho, vestido com uma moletom. Os registro mostram ainda, o adolescente se dirigindo ao estacionamento, com o moletom dentro do carrinho, por cima das roupas. Enquanto saí ele mexe no aparelho celular, para disfarçar o furto.

Durante a vistoria no veículo deixado para trás, os policiais encontraram diversas mercadorias, incluindo embalagens de café, cortes de picanha e outros produtos alimentícios. Todo o material e o veículo abandonado foram apreendidos e encaminhados à 27ª DP para o registro de ocorrência.