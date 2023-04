Mulher esfaqueia a outra após crise de ciúmes em Taguatinga

O casal foi encontrado na parada de ônibus da QNM 36, o homem portava a faca usada no crime

Policiais militares do Distrito Federal prenderam uma mulher por feminicídio em Taguatinga, às 22h45 desse domingo (2). A PMDF foi acionada para averiguar uma tentativa de homicídio na QNM 34 e no local encontraram uma equipe do CBMDF que constatou o óbito da vítima por arma branca.

A tia da vítima informou que ela foi convidada para beber por um casal. De acordo com testemunhas, a vítima foi esfaqueada por conta de ciúmes da suspeita.

O casal foi conduzido para a 12ª DP, onde foi constatado o flagrante de feminicídio contra a suspeita e fraude processual contra o companheiro dela.