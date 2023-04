Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), trouxe o etilômetro para fazer o teste de embriaguez. O teste apontou 0,97 mg por litro de ar alveolar

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu nesse domingo (2), às 19:20, um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), sentido Taguatinga, altura do Hotel 1001 Noites, na via pública.

Segundo informações, a equipe policial foi chamada para averiguar uma possível ocorrência de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo. No local, o condutor do veículo VW/PASSAT estava dirigindo em zigue-zague e estourou uma das rodas do carro, parando no acostamento.

O 2° Sargento da Polícia Militar que estava no local, informou que foi acionado por populares para verificar a situação, e ao conversar com o condutor supostamente embriagado, constatou diversos sinais de embriaguez como sonolência, dificuldade de compreensão e andar cambaleante.