GDF divulga ações empreendidas contra o feminicídio

Em coletiva, a Secretaria da Mulher apresentará as iniciativas integradas do governo na força-tarefa voltada à proteção das mulheres

Nesta segunda-feira (3), às 10h, no Salão Branco do Palácio do Buriti, a Secretaria da Mulher (SMDF) dará uma coletiva de imprensa para divulgar o relatório final das ações e políticas públicas, de curto, médio e longo prazo da força-tarefa do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas à prevenção do feminicídio e à proteção das mulheres.

Estarão presentes autoridades e equipes técnicas das secretarias da Mulher, Justiça e Cidadania, Família e Juventude, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Comunicação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Defensoria Pública do Distrito Federal, Companhia Energética de Brasília. Também participam representantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e Ordem dos Advogados do Brasil.

A força-tarefa foi instituída por meio do decreto nº 44.206/2023, com o objetivo de conscientizar a população de que a violência doméstica é um problema de toda a sociedade e que todos os órgão trabalhem de forma conjunta e transversal no combate aos crimes contra as mulheres, no enfrentamento à violência e também na promoção da mulher, principalmente no que se trata de sua autonomia econômica.

Serviço

Coletiva de imprensa: Ações e políticas públicas de combate à violência contra mulheres do DF

→ Data: segunda-feira (3), às 10h, no Salão Branco do Palácio do Buriti.

Com informações da Agência Brasília