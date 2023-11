Mulher engasga com tapioca, é salva pela PMDF e morre em seguida ao sofrer parada cardíaca

O caso aconteceu nesta quarta-feira (1), em Águas Claras

Nesta quarta-feira (1), os policiais do Grupo Tático Operacional de Águas Claras, do Distrito Federal, conseguiram reanimar uma mulher de 30 anos que sofreu uma parada cardíaca após engasgar-se com um pedaço de tapioca.

A intervenção rápida e eficaz da equipe possibilitou que a vítima fosse prontamente encaminhada pelo Corpo de Bombeiros do DF à Unidade de Pronto Atendimento de Vicente Pires, onde recebeu cuidados médicos urgentes.

No entanto, apesar dos esforços das equipes médicas, a paciente infelizmente sofreu outra parada cardíaca pouco tempo depois, levando-a ao óbito.