Edital vai selecionar projeto para utilização de plástico contaminado

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF), publicou no Diário Oficial do DF (DODF) nesta quarta-feira (1) um edital de chamamento público para a realização de um projeto de pesquisa com o intuito de fazer a caracterização mecânica do “plástico contaminado” separado no programa Reciclotech e identificar formas de aplicação deste insumo e o desenvolvimento de novas tecnologias.

O edital prevê investimento de R$ 106.000. O prazo de submissão é de 20 dias a contar da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os projetos de pesquisa inscritos devem apresentar as análises e demonstrações de como o material responde às mais diversas circunstâncias e condições, além de introdução, metodologia, cronograma físico-financeiro, resultados e impactos esperados, dentre outros requisitos.

O processo de julgamento das propostas é dividido em quatro etapas: habilitação, análise técnico-científica, análise pela comissão de seleção e homologação.

*Com informações da Agência Brasília