Mulher é presa por tráfico de drogas em Planaltina

Durante a abordagem no veículo da jovem, os militares já perceberam o forte odor característico da maconha em seu interior

Na noite do último domingo, 20, por volta das 21h, uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico de drogas na DF 250, Núcleo Rural Rajadinha I, em Planaltina. A ação foi realizada por policiais militares do Batalhão Rural – BPRural

A jovem foi abordada durante um ponto de bloqueio que uma equipe do Grupo Tático Rural (GTR) realizava no local. As ocupantes do veículo, um VW/UP, demonstraram nervosismo em direção a barreira.

Logo após a ordem de parada, na busca veicular, os militares já perceberam o forte odor característico de maconha vindo do interior do carro. Ainda dentro dele, havia várias porções da droga espalhadas, bem como dois potes grandes de maconha, três maceradores, e vários pacotes de papel seda utilizados para o cigarro artesanal.

A motorista admitiu ser proprietária dos entorpecentes e foi encaminhada à 16ª Delegacia para registro.