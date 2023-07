Mulher é presa por tentativa de homicídio em posto de saúde da Samambaia

Segundo os policiais, no momento que a agressora foi abordada, ela possuía pequenas porções de maconha, uma faca e uma tesoura.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quinta-feira (20), uma mulher por tentativa de homicídio no Posto de Saúde da QR 210, em Samambaia. A paciente feriu um dos funcionários do posto e tentou esfaquear outros servidores.

Segundo os policiais, no momento que a agressora foi abordada, ela estava manchada de sangue e possuía pequenas porções de maconha, uma faca e uma tesoura.

A equipe do posto informou que a mulher havia sido atendida na instituição no mês passado, mas não se agradou com o atendimento de um dos servidores. Neste mês, ao retornar, ela procurou a funcionária que a atendeu, com a faca escondida em seu corpo.

Ao ser informada de que a funcionária não estava disponível para o atendimento, a agressora tentou golpear com a faca uma enfermeira que estava no local, mas foi interrompida por um vigilante que acabou sendo ferido pela mulher.

A agressora e as vítimas foram direcionadas para a 26ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, localizada na Samambaia Norte, para que as condutas penais sejam aplicadas ao caso.