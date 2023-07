Preço do diesel caiu 1,9% na primeira quinzena de julho, informa Ticket Log

O diesel S-10 também teve queda, de 1,7%, para R$ 5,13 o litro. Na primeira quinzena de junho, o preço havia sido de R$ 5,22

O preço médio do litro do diesel comum caiu a R$ 5,04 na primeira metade de julho, valor 1,9% mais baixo que no mesmo período do mês anterior, quando foi comercializado à média de R$ 5,14. Os dados são do último levantamento da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

O diesel S-10 também teve queda, de 1,7%, para R$ 5,13 o litro. Na primeira quinzena de junho, o preço havia sido de R$ 5,22.

Durante os primeiros dias de julho, as médias mais baixas para os dois tipos do diesel foram registradas na Região Sul, com o comum comercializado a R$ 4,93 e o S-10 a R$ 4,96. Já as médias mais altas foram dos postos nortistas, com o comum a R$ 5,70 e o S-10 a R$ 5,51.

Estadão conteúdo