Mulher é presa em flagrante por tráfico de entorpecentes no Setor Comercial

As autoridades apreenderam em posse da suspeita: 24 pedras de crack, uma balança de precisã e uma faca

Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 02:05, uma operação bem-sucedida conduzida pelo Grupo Tático Operacional 21 (GTOP 21) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão de uma mulher sob acusação de envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes. A ação foi conduzida na região de SCS e a suspeita foi encaminhada para a 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Durante um patrulhamento tático na mencionada região, os integrantes do GTOP 21 identificaram atividades suspeitas que levaram à abordagem e subsequente detenção da mulher em questão.



Os objetos apreendidos foram recolhidos como evidências cruciais para a investigação do caso conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A suspeita foi conduzida à 5ª DP, onde o inquérito será conduzido visando esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.