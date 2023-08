Cursos profissionalizantes capacitam 360 trabalhadoras em São Sebastião

Ao todo, são 60 alunas em cada um dos cursos, sendo 30 para cada turno (matutino e vespertino)

Trezentos e sessenta alunas do Projeto Mulheres Vencedoras iniciaram as aulas, nesta quinta-feira (17), em São Sebastião. A iniciativa promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), oferece qualificação para trabalhadoras que buscam aprimorar habilidades e aumentar as chances de ingressar no mercado profissional.

Os treinamentos, em parceria com o Instituto Missão Hoje, vão até 15 de setembro, em frente à administração regional da cidade, e qualificam as mulheres nos cursos de informática básica, auxiliar de escritório, design de sobrancelhas, cabeleireira profissional, maquiagem profissional e alongamento de unhas. Ao todo, são 60 alunas em cada um dos cursos, sendo 30 para cada turno (matutino e vespertino). As aulas são de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 13h30 às 17h.

Para a coordenadora do projeto, Janaina Karlen, a ação busca empoderar as participantes e inseri-las no mercado de trabalho. “Muitas mulheres chegam procurando uma oportunidade em uma profissão nova, algumas querem aprimorar e outras aprender. Daqui elas saem preparadas para captar recursos e em busca de se inserir no mercado de trabalho”, afirma.

De acordo com Karlen, durante os 23 dias de curso, além da certificação, as alunas recebem o uniforme, todo o material para a prática durante as aulas e o auxílio para o transporte coletivo.

Empreendedorismo feminino

A fisioterapeuta, Juliane Porto, 39 anos, se declara apaixonada pela área da estética e, por isso, se inscreveu no curso de design de sobrancelhas com o objetivo de realçar a beleza natural das mulheres. “A fisioterapia tem um braço da estética, que é a dermatofuncional, e aqui procuro aprender formas de realçar o que a pessoa já tem de bonito. Sou apaixonada pelo procedimento de cílios e micropigmentação. Então, vou agregar conhecimento à minha área”, conta.

Participante do Conselho das Mulheres Empreendedoras e da Cultura de São Sebastião, Juliane, acredita que o curso, além de levar as mulheres a empreender, pode ajudá-las diante de um relacionamento abusivo. “Muitas mulheres têm sofrido relacionamentos abusivos por conta da necessidade financeira e, capacitá-las, pode ajudá-las a se livrar desse tipo de situação. Essa iniciativa do governo é incrível e dá a elas uma opção. E aquelas que não vivem o dilema, conseguem levar uma renda extra para casa e para a família”, completa a fisioterapeuta.

Inscrita na capacitação de informática básica, a estudante de pedagogia Fátima Lopes, 42 anos, viu no curso oferecido pelo governo a oportunidade de aprimorar a futura profissão. “Minha área exige esse conhecimento em informática e digitalização. Estou amando o curso. Acredito que vai me ajudar muito. Se eu fosse fazê-lo com aulas particulares seria muito caro. Aqui tenho a oportunidade de fazer, de aprender de graça”, destaca.

Atuante já na área da beleza e estética, Wanessa Neyle, 29 anos, aluna do curso de trancista, está empolgada com o novo conhecimento. “Já trabalho na área da beleza, é herança de família e estou no curso em busca de aprimoramento. Então, não podia perder a oportunidade. Tenho uma expectativa muito boa pela professora, acredito que vou aprender bastante e quero agregar mais esse conhecimento aos serviços que ofereço.”

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília