Caesb promove festival interno para colaboradores

O “Som das Águas” promoverá os talentos da empresa em apresentações musicais

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) irá promover, em 28 de setembro, um festival de música direcionado aos empregados da empresa. Batizado de “Som das Águas”, o evento visa enaltecer a história da empresa em uma noite para promoção de cultura e revelação de talentos internos.

De acordo com a superintendente de suporte administrativo, Gabriela Pelles, um dos principais objetivos é promover o encontro e a confraternização entre as diferentes áreas de atuação dentro da empresa, que atualmente reúne cerca de 2,3 mil funcionários. Este será o primeiro festival do que se pretende virar uma nova tradição dentro da Caesb.

São esperadas pelo menos 300 pessoas no evento. “Queremos também aproximar os empregados. Como temos várias unidades em Brasília, acabamos por conhecer apenas aquele núcleo que está próximo. A ideia é trazer mais pessoas para a sede e gerar conexões”, afirma Gabriela.

Dentro da programação do festival, serão feitas oito apresentações musicais dos mais variados estilos, promovidas exclusivamente pelos funcionários da empresa, que se inscreveram para participar e mostrar os talentos. Cada apresentação, em grupo ou solo, terá 21 minutos para agitar o palco, com músicas autorais ou sucessos.

Ainda de acordo com a coordenadora Gabriela Pelles, não se trata de uma competição, mas sim uma oportunidade de dar destaque para quem quiser mostrar o próprio talento. “A procura foi grande. Em dois dias encerramos as inscrições. Foram mais inscritos do que a quantidade disponível para apresentação. Se houver alguma desistência, conseguiremos realocar, mas existe essa fila de espera”, destaca.

O estilo musical predominante nas inscrições foi a Música Popular Brasileira (MPB), mas outras manifestações culturais devem marcar presença, como o rock nacional e o sertanejo. Para atrair ainda mais o público, a Caesb irá levar para a sede da empresa, em Águas Claras, foodtrucks com variadas opções de lanche.

“Teremos muita diversão e música boa, com diversidade e qualidade. Será um ótimo momento para promover integração entre as pessoas. Somos uma empresa com uma variedade muito grande e com funcionários dispersos em todo o DF. Vamos aproximá-los uns dos outros”, conclui Gabriela.