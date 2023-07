Mulher é presa após cortar testículos de marido em Santo Antônio do Descoberto

Durante a briga, a mulher cortou os testículos do marido com uma faca e o atingiu com um copo na cabeça

Mulher de 27 anos é presa suspeita de agredir companheiro de 40 anos na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. O crime ocorreu após uma discussão motivada por mensagens no celular do homem enviadas pela ex-esposa. Após a agressão, a mulher fugiu para a casa de uma amiga, mas foi encontrada e presa pela Polícia Militar do Goiás (PMGO). Leia também DF tem 245 vagas de emprego disponíveis nesta terça (25)

A vítima procurou atendimento somente no dia seguinte devido à localização rural, sendo transferida para o Hospital Regional de Taguatinga devido à gravidade dos ferimentos, que podem comprometer sua fertilidade. O caso será apurado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto, com a agressora investigada por crime de lesão corporal grave.