Acidente deixa um ferido no Eixão Norte

O primeiro carro, um FIAT SIENA, conduzido por um homem de 55 anos, foi encontrado colidido na traseira de um VOLKSWAGEN/JETTA

Uma colisão no Eixão Norte, próximo ao buraco do tatu, deixou uma pessoa em estado grave nesta segunda-feira (24). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O primeiro carro, um FIAT SIENA, conduzido por um homem de 55 anos, foi encontrado colidido na traseira de um VOLKSWAGEN/JETTA, de cor preta, conduzido por um homem de 56 anos de idade.

As equipes de socorristas constataram que se tratava de uma colisão leve, no entanto o condutor do Siena sofreu uma parada cardiorrespiratória. De imediato foi iniciada a reanimação cardiopulmonar, que durou dezesseis minutos. Ele foi transportando em estado gravepara o IHBB. Já o condutor do outro veículo nada sofreu e não foi transportado.

A PCDF foi acionada para a perícia.

O local ficou aos cuidados da PMDF.