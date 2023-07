DF tem 245 vagas de emprego disponíveis nesta terça (25)

No total, os postos de atendimento disponibilizam 245 vagas para diversas funções em várias regiões administrativas

Se você tem interesse em trabalhar como auxiliar de produção, as 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal ofertam, nesta terça-feira (25), 90 vagas para o cargo na região do Guará e outras para local de trabalho não fixo. As oportunidades não exigem experiência, basta ter o ensino fundamental completo e oferecem salário de até R$ 1,4 mil, mais benefícios.

No total, os postos de atendimento disponibilizam 245 vagas para diversas funções em várias regiões administrativas.

Não exigem experiência na função os postos de trabalho como representante comercial autônomo (20), ajudantes de açougueiro (15), de farmácia (10) e açougueiro (8). Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 1,6 mil, mais benefícios.

Para aqueles que têm experiência e continuam em busca de uma oportunidade de trabalho, constam 15 vagas abertas para caminhoneiro carreteiro, oito para açougueiro, além de seis para motorista entregador e cinco para cozinheiro geral, entre outras.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília