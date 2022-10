Mulher é atropelada em Taguatinga

Segundo a corporação, a vítima, identificada apenas como L.S.C, de 23 anos, teve hematomas na lateral do corpo e apresentava dores de cabeça

Uma mulher foi atropelada no início da tarde desta sexta-feira (07), na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, a vítima, identificada apenas como L.S.C, de 23 anos, teve hematomas na lateral do corpo e apresentava dores de cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A motorista, identificada apenas como A.A.L, de 28 anos, não se feriu. O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente.