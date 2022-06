Mulher dirige bêbada, é presa e chama os policiais de ‘retardados’ na Asa Norte

Ela foi flagrada pela equipe do Gtop 26 dirigindo um Toyta/Etios, momento em que colidiu na traseira de um Honda/HRV

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, neste sábado (4), uma mulher acusada de embriaguez ao volante. Ela foi abordada por causar um acidente, na Asa Norte. Na ocasião, ela desacatou os policiais dizendo serem ‘retardados mentais’ e ‘atrasados’.

A condutora foi flagrada pela equipe do Gtop 26 dirigindo um Toyta, momento em que colidiu na traseira de um Honda, que estava parado na faixa de pedestres na quadra 306/307. Após o acidente, a mulher fugiu do local e foi seguida pelo outro veículo e pelos policiais.

Ela foi interceptada na via W2 e apresentava sinais visíveis de embriaguez, chegou a relatar que consumiu bebida alcoólica horas antes, mas se negou a realizar o teste de alcoolemia.

As ofensas foram registradas em um vídeo gravado no momento em que ela foi parada. Nas imagens, ela ainda diz que os policiais deviam estar indo ‘atrás do que realmente importa’. É possível ver que existem duas crianças, aparentemente de 5 e 7 anos no carro, como passageiros.

Veja a filmagem:

Uma equipe do Batalhão de Trânsito foi ao local prestar apoio e constatou que a motorista estava com o direito de dirigir suspenso.

Ela foi levada à 5ª Delegacia e depois ao Instituto Médico Legal, o resultado foi positivo para ingestão de álcool. Foi presa por embriaguez ao volante.