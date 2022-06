Projeto da PMDF oferece maior segurança à comunidade

Através de grupos de Whatsapp, moradores informam as equipes policiais sobre atividades suspeitas e tem uma resposta média de 3 minutos

Presente em seis regiões administrativas, o projeto Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) integra a população e os batalhões como uma ferramenta a mais na redução da criminalidade e tem apresentado bons resultados. Através de grupos de Whatsapp, moradores informam as equipes policiais sobre atividades suspeitas e tem uma resposta média de 3 minutos do batalhão.

“Na prática os moradores estão organizados em aplicativos de mensagens. Quando há alguma suspeita eles informam neste grupo e rapidamente a polícia militar atende a solicitação.”, explica o major Michello da PMDF.

O projeto da PMDF, Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) teve início no ano de 2018 tendo como pioneiro o 24º Batalhão que é responsável pelo policiamento ostensivo na região do Lago Norte e do Varjão. “Ao longo destes quatro anos, o projeto vem alcançando seus objetivos. Que é a redução da criminalidade. Focado na filosofia de policiamento comunitário, a população vem correspondendo de forma exemplar e com isso se sentindo mais segura.”, ressalta o major.

A rede foi criada para que a comunidade tenha um meio alternativo de acionar de forma rápida e segura a Polícia Militar. A população é orientada por meio de reuniões,a não se tornarem vítimas em potencial de crimes e a perceber quando há um perigo iminente. “O morador é peça fundamental neste policiamento, eles assumem junto com a PMDF o compromisso solidário e voluntário de se tornar uma câmera viva, mantendo o olhar atento e cuidadoso em seus ambientes.”, destaca Michello.

O projeto contempla as regiões do Lago Sul, Asa Norte, Guará e Riacho Fundo, Taguatinga e Santa Maria. Os dados da PMDF mostram que desde quando foi criado os índices de criminalidade vem caindo, como o roubo a residência e os demais crimes contra o patrimônio. Em outras cidades, como Taguatinga e Santa Maria, já há determinadas quadras com esta filosofia de policiamento.

De acordo com a PMDF, o Lago Sul vem colhendo bons resultados na área de segurança pública desde que foi criada a Rede de Vizinhos Protegidos (RVP). Nos últimos 12 meses, os índices de criminalidade caíram, roubo a residência teve queda de 60%, furtos à residência caíram 42%, celulares recuperados alta de 15% e queda de 37% no roubo a veículos.

A PMDF informou que em breve o 5º Batalhão, no Lago Sul, lançará um policiamento voltado apenas ao RVP, com policiais em pronto emprego para atender as demandas dos moradores.

Segundo a major Delatorres, comandante do 5º Batalhão da PMDF, existem 58 grupos de RVP em sua área de comando, que receberam um acréscimo de mais três grupos na próxima semana.

“Os moradores do Lago Sul facilitam todo o trabalho, eles entenderam a importância do trabalho em equipe. Os grupos são estritamente focados em segurança pública, logo se tornou um canal de mão dupla, pois usamos para repassar nossas informações mais importantes para os moradores. Desta forma eles sabem o que acontece dentro da região e recebem dicas de segurança. Integração e confiança é o que construímos nesta gestão, isso porque eles sabem que podem contar com uma resposta rápida do Batalhão”, afirma Delatorres.

Na Asa Norte, área de responsabilidade do 3º Batalhão, o projeto também vem dando bons frutos. Segundo o major Ávila já ocorreram várias prisões em flagrante e a população está se sentindo mais segura.

Já na região Riacho Fundo II, de acordo com a PMDF, a estratégia é bastante simples e não há custos. Os moradores vizinhos passam a se inter-relacionarem com mais frequência, desenvolvendo mecanismos de autoproteção com a finalidade de prevenir o crime ou de desmotivar um possível comportamento criminoso.

Crimes como assalto à mão armada a transeuntes, roubos, furtos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais, prédios e residências, além de furtos e roubos de veículos apresentaram reduções em suas ocorrências nos locais que aderiram à rede, de acordo com a PMDF.

“Com o avanço deste projeto a Polícia Militar pretende a cada dia, conscientizar o cidadão da sua obrigação na segurança pública, otimizar e racionalizar o policiamento para trazer o maior nível de sensação de segurança para população do Distrito Federal.”, finaliza o major Michello, porta-voz da PMDF.