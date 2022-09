Estudantes simulam votação em urna eletrônica no DF

Eles confeccionaram a própria versão do título de eleitor que foi usado na identificação na hora de escolher candidatos fictícios

Alunos de uma escola pública do Distrito Federal realizaram hoje (23) uma votação simulada na urna eletrônica, numa ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para familiarizar os jovens com o processo eleitoral.

As crianças do ensino fundamental, que têm entre 6 e 10 anos, simularam uma seção eleitoral completa, interpretando mesários e eleitores numa das salas de aula da escola. Durante a semana, eles confeccionaram a própria versão do título de eleitor que foi usado na identificação na hora de escolher candidatos fictícios.

Servidores do TSE explicaram o funcionamento da urna eletrônica e contaram toda a sua história, desde o surgimento até os dias atuais. Eles também deram dicas sobre como identificar notícias falsas sobre as eleições.

Com informações da Agência Brasil