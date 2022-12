Mulher cai em fosso do elevador e fica em estado grave

Segundo o CBMDF, estava no primeiro piso do prédio quando caiu no fosso de aproximadamente 3 metros de altura

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã deste sábado (24), uma ocorrência para atender uma mulher que teria caído no fosso do elevador na quadra 107 da Asa Sul. Segundo a corporação, a mulher, identificada apenas como V.S.N., de 44 anos, estava no primeiro piso do prédio quando caiu no fosso de aproximadamente 3 metros de altura. Leia também Corpo é encontrado no córrego de Taguatinga

PM afirma que desativou explosivo em caminhão de combustível no DF

Patrão atira em funcionário na feira do Produtor de Ceilândia A vítima foi socorrida no local pelos militares, que iniciaram os primeiros socorros e monitoraram os sinais vitais durante o transporta par ao Hospital de Base. Ela apresentava dor nas costas, possível fratura no quadril e tornozelo esquerdo. Ainda assim, a mulher estava consciente e orientada.