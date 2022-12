Corpo é encontrado no córrego de Taguatinga

Segundo a corporação, o cadáver foi encontrado debaixo da ponte da via que liga Samambaia à QNL

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, no início da tarde deste sábado (24), para checar um possível corpo encontrado no córrego de Taguatinga.

Segundo a corporação, o cadáver foi encontrado debaixo da ponte da via que liga Samambaia à QNL.

De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o corpo é de um homem, mas segue sem identificação.

A perícia foi feita no local e o cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).