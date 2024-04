Mudanças na carreira de enfermagem são aprovadas na CLDF 

O projeto de lei 848/2024, de autoria do Poder Executivo, que traz mudanças na carreira de enfermagem da Secretaria de Saúde, foi aprovado, nesta terça-feira (23), pela Câmara Legislativa do DF (CLDF). O texto, que garante a lotação dos enfermeiros que desejem permanecer na atenção primária à saúde, também faculta à classe a mudança de especialidade de enfermagem conforme as necessidades do serviço e seu interesse expresso, sem interferência na carreira.

Durante a votação, a deputada Dayse Amarilio (PSB), salientou que a aprovação do PL é uma vitória para a categoria. “Eu luto por esse projeto desde que era sindicalista, em 2017. O PL veio para garantir que aqueles que estão na atenção primária tenham sua lotação garantida”, explicou. O deputado Jorge Vianna (PSD) ressaltou que “o projeto repara um erro gritante ocorrido no governo Rollemberg”. A proposição foi aprovada em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.