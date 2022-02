Mudança para os passageiros que utilizam a Rodoviária do Gama

A partir deste domingo (20), 17 linhas que utilizam o terminal como ponto de controle serão remanejadas temporariamente

A rotina de alguns passageiros que utilizam as linhas do sistema de transporte público coletivo na rodoviária do Gama, localizada no Setor Central da cidade, pode mudar. A partir deste domingo (20), 17 linhas que utilizam o terminal como ponto de controle serão remanejadas temporariamente por conta da obra que está sendo realizada na estrutura. Com isso, haverá mudança no local de embarque e desembarque dos passageiros que costumam utilizar o terminal.

Onze linhas passam a operar no Terminal do Gama Sul, duas no Terminal de Integração do BRT do Gama e outras quatro do Terminal de Integração do BRT de Santa Maria. A previsão é de que a nova operação dure por 16 meses, prazo previsto para a reforma ser concluída.

“Durante esse período, todas essas linhas vão continuar atendendo aos passageiros nos abrigos provisórios que foram instalados nas imediações do terminal, no estacionamento do edifício Gama Center”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

Com essas mudanças, as linhas 251.6, 251.7, 251.8 e 271.3 deixam de operar com sentidos de ida e volta, passando a funcionar como circular, com ponto de controle somente no Terminal de Integração BRT de Santa Maria, com o mesmo número de viagens atual.

Já as linhas que terão seu ponto de controle alterado para o Terminal Sul do Gama acrescentarão à sua extensão aproximadamente 3,9 km em cada sentido, mantendo o restante do itinerário da linha conforme operado atualmente.

Por sua vez, as linhas do Serviço de Transporte Semiurbano do Entorno e as rurais não serão impactadas, permanecendo com a operação na rodoviária do Gama.

Reforma

A primeira etapa da reforma da rodoviária do Gama começou a ser realizada em dezembro do ano passado. A conclusão total da obra deve acontecer em até 18 meses após a assinatura do contrato, cujo valor é de R$ 5.560.672,87. A obra será completa e o terminal será modernizado e adequado para atender a atual demanda de transporte público.

O projeto contempla a atualização das redes de instalação de água, esgoto, elétrica, telefônica, bem como reforço na prevenção contra incêndio e na acessibilidade. Entre os boxes de paradas dos ônibus serão construídas calçadas com piso tátil, e os degraus das plataformas e da área comercial serão retirados.

As melhorias visam garantir aos usuários do terminal maior segurança para as pessoas com deficiência física ou quaisquer dificuldades de locomoção.

Confira onde vai operar cada uma das 17 linhas a partir de domingo (20):

