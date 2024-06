Crianças internadas no HRSM têm sessão de cinema semanal

Na manhã desta sexta-feira (21), As crianças da unidade de pediatria do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) tiveram, no CinePed, uma sessão de cinema com direito a pipoca para assistir ao filme Elementos. Vários sorrisos e expressões de alegria podiam ser vistos no rosto dos pequenos pacientes.

“Nosso objetivo é minimizar os danos e impactos negativos que uma internação causa na vida de uma criança, pois além da questão da dor e dos incômodos causados, ela perde muito o convívio e interação social, principalmente com a família e escola”, explica a psicóloga da unidade de pediatria, Alice Cristina Araújo.

O projeto do CinePed é organizado por ela e pelo terapeuta ocupacional da pediatria Thiago Silva, responsável por organizar o espaço e por criar semanalmente o cartaz anunciando o filme. Ele criou um QR Code que dá acesso ao trailer do filme e também é possível destacar da folha o ingresso com data e horário para a sessão do CinePed. Uma maneira de chamar a atenção das crianças e deixá-las empolgadas para a sessão de cinema.

“É um jeito de trazer o momento lúdico para a internação. Oferecemos a pipoca para variar um pouco o cardápio e aliviar os danos e as dores que eles passam pra receber medicação, fazer algum exame. Para a criança, mesmo que sejam apenas dois ou três dias de internação, é muito tempo, por isso queremos amenizar esse sofrimento. Muitos pais também aproveitam para assistir, porque é um momento de preocupação na família. Alguns têm outros filhos em casa ou estão faltando trabalho para acompanhar o filho doente. É uma maneira de distrair a mente”, destaca Thiago.

Distração positiva

“Eu achei esse filme bem legal, nunca tinha assistido antes. Gostei muito daqui, teve até pipoca para a gente. Agora, quero é ir embora logo pra casa”, diz o pequeno Pedro Lucas Santos, 10 anos, internado há três dias. A mãe, Barbara Santos, de 33 anos, adorou a iniciativa da equipe, pois o filme anima as crianças.

Daniela de Oliveira, 31 anos, é mãe de Nycolle Veras, 10 anos, internada há quatro dias com crise asmática. “Achei excelente e bem legal ter esse cinema aqui para eles. Ajuda muito a passar o tempo, distrair e eles ficarem menos ansiosos. É um entretenimento tanto para ela quanto para mim”, avalia.

Critérios

As crianças que vão assistir ao CinePed são pacientes não respiratórios e que recebem a autorização e liberação médica para participar da sessão de cinema. O projeto foi retomado há três semanas e estava sem funcionar por cerca de dois meses devido à sazonalidade das doenças respiratórias, quando a maioria das crianças internadas nas enfermarias tinha algum problema respiratório.

*Com informações da Agência Brasília