MPDFT faz vistoria em clínica de cirurgia plástica

No local, onde três pacientes da clínica acusam os médicos de negligência médica, foram encontradas irregularidades nas salas de cirurgia

Na última quarta-feira (13), a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários do Serviço de Saúde (Pró-Vida), em parceria com a Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (Divisa) e o Conselho Regional de Medicina (CRM), realizou vistoria em uma clínica de cirurgia plástica no Jardim Botânico.

No local, onde três pacientes da clínica acusam os médicos de negligência médica, foram encontradas irregularidades referentes à construção das salas de cirurgia e problemas na climatização que compromete a segurança esperada de um centro cirúrgico. Outro problema foi a falta de escala de médicos plantonistas para atender as urgências e emergências médicas.

Segundo a Vigilância Sanitária, o local já havia sido interditado em vistoria anterior por inadequações com normas de saúde e segurança. A Divisa ofereceu orientações para que os proprietários do local fizessem as adequações necessárias à reabertura do espaço e fará nova visita para verificar se as medidas foram cumpridas.

De acordo com delegados da Polícia Civil, algumas das pacientes não compareceram ao IML para finalizar o processo de perícia. Somente depois desses procedimentos será possível estabelecer se os resultados das cirurgias foram diretamente causados por conduta médica negligente.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrará em contato com essas mulheres para que elas possam comparecer à perícia.

A Gerência de Riscos da Divisa informou que está coordenando um programa de inspeção em cirurgia plástica, com visita a diversas clínicas. Entre os critérios avaliados, estão a esterilização dos materiais, os protocolos clínicos e o funcionamento da estrutura física de acordo com normas de segurança sanitária.

A Pró-Vida acompanha a conclusão dos laudos do IML e dos inquéritos policiais para avaliar quais as medidas cabíveis em cada caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A visita aconteceu no dia seguinte em que a Pró-vida se reuniu com representantes da Polícia Civil do DF, da Divisa, Instituto Médico-Legal (IML) e CRM para debater sobre as investigações de possíveis crimes relacionados a cirurgias plásticas mal sucedidas no Distrito Federal.

No total, foram debatidos durante o encontro, que ocorreu na última terça-feira (12), 11 diferentes de pacientes que acusam os médicos de negligência médica.