Motorista morre após bater em árvore na BR-040

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, as equipes encontraram o motorista inconsciente e preso às ferragens

Um homem faleceu após colidir violentamente com uma árvore na tarde desta sexta-feira (02), na BR-040, em frente ao Brasília Country Club.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, as equipes encontraram o motorista, identificado apenas como J.F.L.S., de 45 anos, inconsciente e preso às ferragens.

Durante sua retirada, o homem entrou em parada cardiorrespiratória. Os militares tentaram realizar a reanimação da vítima, mas ele apresentou otorragia e veio a óbito.

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja o vídeo do resgate: