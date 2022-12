Drive-thru recolherá eletroeletrônicos e eletrodomésticos para reciclagem

Ação do GDF em conjunto com a Abree será realizada neste sábado, das 9h às 17h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) realizam campanha para arrecadação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. O drive-thru estará disponível neste sábado (3), no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Estacionamento 13, das 9h às 17h. O intuito da ação é promover o descarte correto desses produtos, contribuindo para a logística reversa adequada e a melhor qualidade do meio ambiente.

A população de Brasília poderá descartar no local todos os equipamentos que possuem em casa que estão em fase final de vida útil, desde fones de ouvido e celulares a geladeiras e fogões. A equipe da Abree estará disponível no local para receber os resíduos da população, além de retirar dúvidas em relação a importância da destinação ambientalmente correta dos materiais.

“O nosso objetivo é dar a destinação dos resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos de forma ambientalmente adequada. Esse processo auxilia no reaproveitamento de componentes para novos materiais, além de evitar a poluição e mais exploração dos nossos recursos ambientais. E, com o Governo do Distrito Federal nos ajudando, é possível que mais pessoas sejam conscientizadas sobre a importância da logística reversa desses produtos”, explica o presidente da entidade, Sergio de Carvalho Mauricio.

Para o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho, a parceria com a Abree é fundamental para o fortalecimento das ações realizadas localmente. “Este foi o primeiro acordo de cooperação firmado no DF para a implementação da logística reversa. Agora estamos na fase de informar e mobilizar os consumidores para realizarem o descarte correto, colaborando para a redução dos danos à saúde da população e ao meio ambiente. Estamos no caminho certo”, avalia.

Coleta agendada no DF

Para os brasilienses que não puderem ir ao local no dia do drive-thru, a Abree, em parceria com o GDF, conta com a coleta agendada e gratuita dos produtos pós-consumo, operacionalizada pela empresa Zero Impacto.

Nesta iniciativa, a população pode acessar o site e solicitar a retirada dos equipamentos desejados. Após o preenchimento do formulário, o próximo passo será receber uma ligação ou mensagem para confirmar a data da coleta. Atualmente, a capital federal possui 64 pontos de recebimento.

Como entidade gestora, a Abree é responsável por organizar e gerenciar a implantação do sistema coletivo de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Por isso, possui serviços habilitados e licenciados na área de transporte e armazenamento até a destinação final ambientalmente adequada, visando atingir as metas estabelecidas no Decreto Federal 10.240/2020. A associação possui presença em mais de 1,3 mil municípios e mais de 4,7 mil pontos de recebimentos distribuídos pelo país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No site da Abree é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, basta clicar aqui e informar o CEP. O site informa a lista completa dos produtos que podem ser descartados, como batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, microondas, purificador de água e televisão, entre outros.

Serviço

Campanha de Arrecadação de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos

Data: 3/12 (sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Estacionamento 13

Exemplos de equipamentos pós-consumo que podem ser descartados: celulares, fone de ouvidos, geladeiras, baterias, televisores, secadores, batedeiras, fogões, microondas, entre outros.

Para mais informações, acesse aqui.

Com informações da Agência Brasília