Motorista morre após bater carro na Epia Sul

Três faixas da via e mais a faixa do BRT foram interditadas para a realização do socorro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 17h10, deste domingo (12), na EPIA SUL próximo a CAESB e o Catetinho, sentido Valparaíso-GO, empenhando quatro viaturas terrestre e um helicóptero e dezenove militares.

Segundo populares, um veículo Palio seguia na pista sentido Valparaiso quando perdeu o controle e invadiu a pista contrária resultando na colisão frontal.

As equipes de socorro ao chegarem ao local encontraram dois veículos na via, sentido Plano piloto, que colidiram frontalmente. O condutor do FIAT/PALIO cor prata, de 37 anos foi encontrado dentro do veículo em parada cardiorrespiratória.

Foram realizados os procedimentos de reanimação cardiopulmonar durante 1h30 mas infelizmente não foi possível o restabelecimento dos sinais vitais e o óbito foi declarado no local pelo médico do SAMU. O condutor do VW/VOYAGE, cor vermelha, de 66 anos, estava ileso.