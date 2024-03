Motorista de app é esfaqueado por passageiro e tem veículo roubado em Samambaia Norte

Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite da última terça-feira (26) na QR 605, em Samambaia Norte.

A vítima recebeu atendimento no local e foi transportado consciente e em estado instável ao Hospital Regional de Taguatinga para receber os cuidados médicos necessários.

O crime ocorreu por volta das 22 horas, quando a vítima foi abordada por um criminoso enquanto estava dentro de seu veículo, um Renault Kwid. Durante o assalto, o motorista foi esfaqueado pelo assaltante, sofrendo quatro perfurações no tórax.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) relatou que o criminoso fugiu do local levando o veículo da vítima. Posteriormente, o carro foi encontrado na QR 121, com os vidros traseiros quebrados.