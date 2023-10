Motorista de aplicativo é atacado por faca pelo passageiro na Samambaia

O momento foi capturado pela câmera de segurança do veículo

Durante uma viagem em Samambaia Norte, no Distrito Federal, um motorista de transporte por aplicativo passou por um terrível incidente na última quarta-feira (4). O condutor foi vítima de um ataque por um homem que se passava por passageiro.

O suspeito, agindo de forma ameaçadora, ordenou ao motorista que parasse o carro. No entanto, o motorista acelerou o veículo, dirigindo de maneira descontrolada. O criminoso e seu cúmplice decidiram desistir do crime pouco depois, pulando do veículo ainda em movimento. Até o momento, ninguém foi detido em relação a esse incidente preocupante.

O motorista relatou o episódio à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, garantindo que, apesar do susto, escapou apenas com alguns arranhões, sem ferimentos graves.