PCDF desmantela grupo especializado em estelionato

A operação, que contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), mobilizou 40 policiais civis

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da equipe da 14ª Delegacia de Polícia (14ª DP), deflagrou a Operação Apáte, cumprindo sete mandados de prisão e seis de busca e apreensão em diferentes pontos do Distrito Federal.

O foco das buscas foi consolidar e fortalecer as evidências já coletadas para a conclusão de um inquérito em andamento. O objetivo é estabelecer claramente a participação de cada membro dos grupos criminosos, identificar outros envolvidos, apreender documentos das vítimas e confiscar bens e valores para ressarcimento das mesmas.

Os investigadores miraram dois grupos especializados em estelionatos, totalizando sete homens e duas mulheres. Estes criminosos, hábeis na prática do conhecido “Conto do Paco”, operavam não apenas em cidades do Distrito Federal, mas também nos Estados de Goiás e Minas Gerais.

De acordo com as investigações, alguns dos suspeitos acumulam extensas fichas criminais, com um deles sendo alvo de 15 inquéritos, outro de 37 e um terceiro de impressionantes 42 indiciamentos pelo mesmo crime. Surpreendentemente, um dos integrantes já possui 34 mandados de prisão expedidos pela Justiça.