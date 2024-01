Motoqueiro fica ferido após colidir com caminhão

O CBMDF afirmou não ter informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) e a perícia foram acionadas para investigar as causas da colisão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta terça-feira (23), um acidente envolvendo uma moto e um caminhão em Samambaia.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o motociclista, identificado apenas como W.R.S, de 41 anos, com fratura na região do fêmur e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido no local e encaminhado para o Hospital Regional do gama (HRG).

Já o motorista do caminhão, identificado apenas como J.O.S, de 36 anos, não se feriu.

O CBMDF afirmou não ter informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) e a perícia foram acionadas para investigar as causas da colisão.