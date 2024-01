Campanha arrecada itens de higiene e limpeza para vítimas das chuvas

Para participar, basta comparecer com os itens na sede da Seac, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, sala 900, no 9º andar, ou no piso térreo do edifício, na sala 104

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a campanha Comunidade Solidária para a arrecadação de itens essenciais de higiene pessoal e limpeza básica para as famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram a capital na última semana. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do DF (Seac) e contempla a arrecadação de produtos como sabonetes, shampoos, condicionadores, escovas de dentes, cremes dentais, desodorantes, papel higiênico, sabão em pó, sabão em barra, detergente, esponjas, água sanitária, desinfetantes, entre outros itens essenciais. Leia também Força-tarefa contra dengue recolhe pneus no Riacho Fundo II

DF ganha novo comitê técnico de vacinação

Trânsito no antigo Balão da Esaf continuará alterado A secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, destaca que as doações visam ajudar especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Precisamos nos unir e ajudar da forma que pudermos”, enfatiza. “A missão da pasta não é apenas atender, ouvir e ajudar a comunidade, mas também gerar relacionamento com as comunidades por meio das nossas itinerâncias”, prossegue. Para participar, basta comparecer com os itens na sede da Seac, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, sala 900, no 9º andar, ou no piso térreo do edifício, na sala 104. As doações serão recebidas até 8 de fevereiro e, após a data, serão encaminhadas pela pasta durante as ações itinerantes nas comunidades que mais necessitam de auxílio durante o período chuvoso. As informações são da Agência Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE