Motoqueiro fica em estado grave após colidir com carro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (18), uma colisão entre uma moto e um carro no Eixo Rodoviário.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe atendeu o motociclista, identificado apenas como A.A.A, de 55 anos, e o transportou para o Hospital de Base (IHBDF) com suspeita de fratura no fêmur e escoriações pelo corpo.

O motorista do carro, identificado apenas como A.A.M, de 71 anos, não se feriu e não precisou de atendimento.

Ainda de acordo com o CBMDF, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para cuidar do local.