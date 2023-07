Motociclista sofre parada cardiorrespiratória após colisão na EPTG

As equipes de socorristas se depararam com o motociclista, de 27 anos, em parada cardiorrespiratória

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados na madrugada deste sábado. O chamado ocorreu às 00h29, relatando uma parada cardiorrespiratória envolvendo um motociclista na EPTG, próximo à Residência Oficial.

Ao receberem o acionamento, o CBMDF deslocou duas viaturas, com um total de oito militares, para o local do incidente, contando também com o suporte avançado do SAMU. As equipes de socorristas se depararam com o motociclista, de 27 anos, em parada cardiorrespiratória.

Sem perder tempo, as equipes realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar com extrema agilidade e eficiência, conseguindo restabelecer os sinais vitais da vítima. Após estabilizarem seu estado, o motociclista foi transferido ao IHBDF por meio do suporte avançado do SAMU. No entanto, até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre o atual estado de saúde da vítima.

O incidente ocorreu em meio a uma colisão envolvendo um veículo. A dinâmica exata do ocorrido ainda não está clara para as autoridades, sendo possível que a parada cardiorrespiratória tenha sido desencadeada pelo impacto da colisão ou vice-versa.

Após o atendimento ao motociclista, os socorristas do CBMDF também prestaram avaliação ao condutor do veículo envolvido no acidente. Felizmente, o condutor do carro estava ileso, não necessitando de transporte ao hospital.