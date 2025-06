Motociclista sofre grave acidente na BR-060 e é resgatado de helicóptero pelo CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã deste sábado (8), a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo motociclista na BR-060, após o Engenho das Lages, no sentido Goiânia.

Ao chegarem ao local por volta das 8h12, os socorristas encontraram a vítima, identificada como J. H. S., de 60 anos, caída ao solo, próxima à motocicleta Yamaha XTZ 250, de cor bege, que pilotava no momento do acidente. O homem apresentava fratura exposta e laceração na perna esquerda, com sangramento abundante.

De acordo com os bombeiros, foi necessário aplicar um torniquete para conter a hemorragia antes de estabilizar o paciente. Consciente e orientado, ele foi transportado de helicóptero para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

Segundo os militares, uma segunda motocicleta estaria envolvida no acidente, mas não foi localizada no local. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.