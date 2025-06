Nova rota acessível beneficia moradores e turistas que passam pela Esplanada dos Ministérios

Centro das decisões políticas do país, a Esplanada dos Ministérios recebeu uma série de trabalhos para torná-la ainda melhor para brasilienses e turistas. Há quatro meses, foram concluídos os projetos de criação de uma rota acessível e de recolocação das pedras portuguesas na Praça dos Três Poderes. Os serviços contaram com investimento de R$ 12,1 milhões por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). E a população já sente os resultados.

“Eu achei tudo muito lindo, amei. E tem muita importância, porque a população depende das coisas bem cuidadas. Para o turista, é bom chegar e ver tudo arrumadinho também, é maravilhoso, a gente coloca nas fotos para levar para a família ver e contemplar as belezas”, observou a aposentada Francisca Luciano Urbano, 70 anos, moradora de Belo Horizonte (MG).

Já o pequeno Davi Martins, 10, vive no DF mesmo, no Guará, mas não perde a oportunidade de passear pela Esplanada, na companhia dos pais, Leandro e Mônica. “A Praça dos Três Poderes é muito linda e está bem organizada. Eu vou voltar, porque quero tirar mais fotos”, contou o garoto.

A nova Rota Acessível na Esplanada – que margeia os prédios dos ministérios – foi feita pela empresa Construtec Construções e Serviços LTDA, sob fiscalização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), com aporte de R$ 11,3 milhões por parte do GDF. São 40 mil m² de calçadas em concreto polido, 5 mil m² de travessias elevadas, 10 mil m² de placas de concreto e 25 mil m² de grama. Além disso, a rota foi equipada com pisos táteis e direcionais, lixeiras, espaços para bicicletas e bancos para mais conforto e acessibilidade à população.

“A implantação dessas rotas acessíveis é uma forma de democratizar a mobilidade urbana. Eu costumo chamar de engenharia social, ou seja, é tudo aquilo que tem o cidadão como foco principal. Essa região tem um fluxo intenso de pessoas; dessa forma, melhorar a mobilidade de forma universal é de suma importância”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Já na Praça dos Três Poderes, a restauração das pedras portuguesas também foi finalizada. Coordenada pela Novacap em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a intervenção incluiu o reencaixe e a substituição de aproximadamente 6 mil m² de pedras, com um investimento de R$ 900 mil.

Mudanças que beneficiam não apenas os visitantes, mas também os trabalhadores. Patrícia Duarte, 42, vende artesanato na Praça dos Três Poderes há 20 anos e avalia que haverá impacto em suas vendas: “Ajuda, porque as pessoas veem a qualidade, porque aqui é o centro do Brasil. Quando as coisas estão ruins, as pessoas não querem vir. A acessibilidade, por exemplo, não estava boa. Agora, as pessoas querem conhecer ou vir novamente para ver o que foi melhorado”.

Com informações Agência Brasília