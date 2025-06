Lixão irregular é erradicado e vira espaço comunitário no Riacho Fundo II após ação conjunta do GDF

O que antes era um ponto de descarte irregular de lixo e entulho virou um espaço de convivência e lazer para a comunidade do Riacho Fundo II. Situado na entrada da Avenida Sucupira, onde mais de 20 toneladas de resíduos foram retiradas e destinadas a um local apropriado, o espaço foi cercado com pneus coloridos reutilizados e em breve receberá mudas de plantas nativas do Cerrado e um novo equipamento de Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

“É gratificante ver como ações simples, quando bem planejadas e executadas com responsabilidade, geram impactos positivos na vida das pessoas. O projeto De Cara Nova mostra que cuidar do espaço público também é cuidar da dignidade dos moradores. Estamos construindo um legado de respeito ao meio ambiente e à vida das pessoas, e isso só é possível com o engajamento da população e o trabalho conjunto das nossas equipes”, disse a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

A nova área verde já tem grama-esmeralda plantada, bloquetes de concreto e mesa com banquinhos. A ação foi executada por meio do programa De Cara Nova, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em parceria com a Administração Regional do Riacho Fundo II e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

A administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva, lembra que o antigo ponto de descarte irregular de lixo, próximo ao Instituto de Saúde Mental (ISM), oferecia riscos à saúde pública – e que a população pode ajudar a manter o novo espaço, totalmente aberto ao público, com fiscalização e até na rega das novas mudas plantadas no local.

“Além de deixar a cidade poluída, o lixão trazia ameaças de doenças para quem estivesse próximo, atraindo ratos e baratas”, relata. “A população reclamava muito, era uma demanda antiga. Essa parceria entre os órgãos de governo funciona para deixar nossos espaços bonitos e organizados, levando bem-estar para todos os moradores.”

Comunidade aprova

No Riacho Fundo II, o Governo do Distrito Federal (GDF) já eliminou mais de dez pontos de descarte irregular, quatro dos quais foram transformados pelo projeto De Cara Nova e outros dois estão em processo de reforma para a mesma destinação.

O borracheiro Ronaldo Gomes Ferreira, de 56 anos, mora na região há dez anos e conta que o antigo lixão ficava muito próximo do local de trabalho. “Os carroceiros e caminhões jogavam muito lixo nessa área, e hoje essa pracinha realmente se transformou em um lugar bem aconchegante”, elogia. “Isso traz qualidade de vida para a população, os clientes veem um novo ambiente. A população toda ficou feliz com esse trabalho do GDF”.

Já o mestre de obras Reginaldo Melo de Silva, 50, está construindo em um lote bem em frente ao espaço comunitário e já se imagina levando a família para usufruir do novo cantinho: “Com essa praça, as pessoas vão respeitar mais o local, que traz qualidade e tira a gente daquela imagem ruim que havia para algo que evoluiu e cresceu. Isso é ótimo para nós, para as crianças, valoriza a região. Sinto que o governo está olhando para essa comunidade, foi algo bem-planejado e executado de forma bacana”.

O empresário William Rodrigues, 40, é síndico de dois condomínios no Riacho Fundo II e reforça a valorização que as obras promovem no local: “Ficou uma paisagem legal, as pessoas estão admirando esse trabalho. E, com a área de musculação que vai ter, a população só agradece, o pessoal elogia bastante. Com essa forma de cuidado, acredito muito que as pessoas vão evitar jogar lixo. Cada um precisa fazer sua parte”.

De Cara Nova

Criado em 2023, o programa De Cara Nova tem como objetivo resgatar espaços antes degradados e transformá-los em ambientes verdes e agradáveis. Além disso, promove a conscientização ambiental por meio do descarte consciente de lixo e entulho, contribuindo para a saúde pública, uma vez que pontos de descarte de lixo oferecem riscos de acúmulo de água e proliferação do mosquito Aedes aegypti, além de atrair pragas urbanas.

O subdiretor de Limpeza Urbana do SLU, Everaldo Araújo, recorda que a cada 15 dias eram retiradas em torno de 35 toneladas de entulho da área recém-transformada. “A importância de renovar é justamente evitar uma série de doenças como dengue, zika, chikungunya e outras”, pontua. “Estamos entregando esse espaço para a população e pedimos que as pessoas conservem esse local, que é um benefício e um ganho para a cidade”.

Com informações Agência Brasília