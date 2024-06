Motociclista morre após colidir com uma coluna de ferro em Ceilândia

Na noite de terça-feira (11), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma grave ocorrência envolvendo um motociclista na área rural da Ceilândia, próximo ao Condomínio Vista Bela e à DF-180.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o motociclista, de 32 anos, que pilotava uma Honda NXR150 Bros, caído no chão e inconsciente. O impacto da colisão com uma coluna de ferro de um comércio fez com que ele sofresse parada cardiorrespiratória, além de suspeita de fratura no quadril e um corte profundo no lado direito do abdômen.

Os bombeiros iniciaram de imediato o protocolo de trauma e as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando o Desfibrilador Externo Automático (DEA) e administrando oxigenoterapia. Mesmo com o suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e mais de trinta minutos de RCP, os sinais vitais do motociclista não foram restabelecidos. Às 20h56, o óbito foi declarado no local. A dinâmica do sinistro não foi divulgado.