Motociclista fica ferido após colisão com ônibus em Taguatinga Centro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h14 desta segunda-feira (24/11/2025) para atender um acidente no Setor C Sul, Área Especial 07, nas proximidades do Viaduto Rei Pelé, em Taguatinga Centro. Três viaturas foram deslocadas para a ocorrência.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram uma colisão envolvendo um ônibus VW/Mpolo branco e uma motocicleta Honda CG Fan 150 preta. O motociclista apresentava várias escoriações e recebeu atendimento imediato das equipes de resgate. Após ser estabilizado e imobilizado conforme os protocolos para vítimas de trauma, ele foi encaminhado ao hospital de referência.

O motorista do ônibus também foi avaliado pelos socorristas, mas não precisou de transporte médico.

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada para garantir a segurança da operação. A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu o controle do local.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.