Motociclista fica ferido após cair da moto na EPTG

O incidente aconteceu na via EPTG, próximo à saída do SIA, sentido Vicente Pires

Na noite da última sexta-feira (15), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um incidente na via EPTG, próximo à saída do SIA, sentido Vicente Pires, as equipes de socorro se depararam com uma motocicleta Royal Enfield/BLT500 de cor verde e seu condutor, o senhor , de idade não informada, ao solo.

Os socorristas iniciaram o atendimento e logo perceberam que o mesmo estava consciente, porém desorientado, além de apresentar escoriações e queixas de dores pelo corpo.

A vítima foi encaminhada ao IHBB para uma avaliação médica.