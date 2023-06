Motociclista fica em estado grave após acidente no Park Way

O motociclista tinha TCE grave e sangramento nos ouvidos, além de fratura exposta no joelho e diversos cortes e hematomas

Um motociclista ficou em estado grave após colidir com um carro na manhã desta quinta-feira (15), no Park Way.

Segundo o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o motociclista, de 30 anos, em Traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, sangramento nos ouvidos e vômito, além de fratura exposta no joelho e diversos cortes e hematomas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base (IHBB).

Já o motorista do carro, identificado apenas como M.G.S., de 51 anos, não se feriu e não precisou de atendimento.

A corporação não soube informar a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) e o Detran foram acionados.