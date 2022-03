Motoboy tentar aplicar golpe do cartão de crédito e acaba preso

Durante a abordagem, os policiais descobriram que a motocicleta utilizada pelo motoboy havia sido furtada em 2014, na cidade de Novo Gama, no Goiás

Policiais militares do Gtop 25 prenderam um homem de 28 anos por tentativa de estelionato e receptação de moto furtada, na tarde de segunda-feira (7).

As autoridades foram acionadas para averiguar uma situação nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Uma vítima suspeitou de uma possível fraude, quando uma ligação de seu suposto banco, solicitou que ela entregasse seu cartão de crédito a um motoboy, já estacionado na frente da residência dela. Confrontado, o motociclista fugiu, porém, seguido pela vítima até o aeroporto.

O condutor da motocicleta somente parou após a vítima subir com o carro na calçada da pista, em frente a área de embarque do aeroporto, impedindo que motocicleta pudesse sair do local e chamando a atenção das autoridades.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que a motocicleta utilizada pelo motoboy havia sido furtada em 2014, na cidade de Novo Gama, no Goiás.

As partes envolvidas foram conduzidas à 1ª DP, onde foi registrado o flagrante de tentativa de estelionato e receptação.