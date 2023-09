Motoboy do tráfico: Homem de 28 anos é preso suspeito de tráfico de drogas

A operação policial foi nomeada de “Operação Bad Plot”

Um motoboy de 28 anos, residente no Riacho Fundo II, no Distrito Federal, foi detido por policiais da 5ª Delegacia de Polícia (área central) sob a acusação de tráfico de drogas. Segundo as autoridades, o criminoso estava envolvido em uma operação de venda de entorpecentes pelo WhatsApp, com entregas realizadas na Rodoviária do Plano Piloto.

A prisão do suspeito aconteceu após os investigadores descobrirem que ele estava planejando fazer uma entrega de drogas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Os policiais se dirigiram ao local e aguardaram a chegada do traficante.

Após alguns minutos de vigilância discreta, o indivíduo chegou ao local em uma motocicleta e permaneceu parado, agindo como se estivesse esperando por alguém. Foi nesse momento que os policiais decidiram agir e abordaram o suspeito.

Durante a revista, foram encontradas sete porções de maconha já fracionadas para venda no baú da motocicleta.