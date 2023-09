Quinze presos não retornaram do último ‘saidão’

Um dos presos que não retornaram, se envolveu em uma ocorrência policial e outro se encontra em internação hospitalar

A sexta saída temporária de 2023 beneficiou um total de 1.761 (mil setecentos e sessenta e um) reeducandos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no período de 15 a 18 de setembro. Desse total 28 (vinte e oito) são mulheres.

Nesta terça-feira (19), a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), realizou um levantamento e informou que deste total, 15 reeducandos não retornaram às unidades prisionais até o momento. Um dos presos que não retornaram, se envolveu em uma ocorrência policial e outro se encontra em internação hospitalar.

A VEP/DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias este ano, totalizando 35 dias. A saída temporária contempla presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.



Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre os custodiados através do número (61) 9 9451-0660 (Polícia Penal do DF) ou pelo site seape.df.gov.br/foragidos